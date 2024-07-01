Парад колясок пройдет в Тюмени в День города

Фото: Радио 7 Фото: Радио 7

Парад колясок традиционно состоится в Тюмени в День города, 27 июля. Это торжественное и уникальное событие давно стало доброй традицией для тюменских семей.

Тема парада в этом году — "Фантазии полёт". Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо подать заявку на участие и креативно оформить детскую коляску.

"Включайте свою фантазию на полную катушку и вдохновляйтесь темой детства, мультфильмов, сказок, приключений и лета", - отмечают организаторы.

Парад колясок стартует в 10 часов от дома Буркова на ул. Дзержинского. В программе: торжественное шествие от ул. Дзержинского до здания администрации города по ул. Первомайской; выступление творческих коллективов; розыгрыши призов от Радио-7 и партнеров проекта; дефиле участников; подведение итогов и награждение победителей.

Для участия в Параде колясок необходимо зарегистрироваться по ссылке. Подробности по телефону: 8(3452) 21-88-21.

Возрастное ограничение: 0+