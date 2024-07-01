Юные тюменцы устроят гонки на самокатах в День города

Фото: радио "Ребячья республика" | Фото: Фото: радио "Ребячья республика" | Фото:

Принять участие в традиционной спортивной забаве – гонках на самокатах приглашает маленьких, но активных и азартных тюменцев радиостанция "Ребячья республика". В День города, 27 июля, в 12 часов все, кто не равнодушен к скорости и призам, смогут блеснуть удалью и своими стальными конями перед зрителями, родителями и друзьями, отмечают организаторы.

Гонка будет проводиться в нескольких возрастных категориях: до 5 лет; дети от 6 до 7 лет; 8-9 лет; 10-12 лет. Длина трассы – 15 метров. В каждой возрастной категории определяется абсолютный победитель, которому достаётся главный приз. Всем остальным участникам вручат памятные и полезные подарки. ️

В этом году местом проведения станет Цветной бульвар, гонка пройдет возле Тюменского цирка. Зарегистрироваться заранее можно по телефону 8-922-472-56-93.

Возрастное ограничение: 0+