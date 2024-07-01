Впервые на параде красных машин тюменцы раскрасят автомобиль

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

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Впервые тюменцы вместе с художниками раскрасят автомобиль, который поедет во главе колонны на шестом параде красных машин в Тюмени 27 июля. Свой автограф на автомобиле оставит глава города Максим Афанасьев, сообщают организаторы.

В 10 часов вновь соберется несколько сотен красных автомобилей и мотоциклов разных моделей и поколений, чтобы в сопровождении машин ГИБДД и МЧС единой колонной проехать вдоль главных праздничных площадок города. Почетным гостем праздника станет глава города Максим Афанасьев. Он поздравит зрителей и даст старт движению, а после проедет во главе колонны в красном двухэтажном автобусе вместе с семьями участников СВО.

Маршрут пройдет от технопарка по улице Республики до пересечения с улицей Первомайской, а затем участники вернутся по улице Ленина обратно к точке старта.

Также ведущие утреннего шоу РЭД Александра Самойлова и Марии Бакуты и театра Дмитрия Ефимова "Европа" организуют для гостей праздничную программу. Дизайнер Кира Кузнецова представит тюменцам свою новую коллекцию роскошных красных платьев. Юные тюменцы смогут нырнуть в сухой бассейн с подарками, раскрасить мерч, поучаствовать в гонках на радиоуправляемых машинках и угоститься мороженым.

В этом году стать частью незабываемого события общегородского масштаба сможет любой желающий. Сбор заявок на парад красных машин открыт в официальной группе радио "Красная армия" во ВКонтакте.