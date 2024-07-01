Блюда из местных продуктов попробуют горожане на фестивале "Вкусная Тюмень"

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Далее в сюжете Конкурсы и состязания ждут тюменцев на фестивале "Тюмень сильная" в День города

Блюда из местных продуктов смогут попробовать горожане на семейном гастрофестивале "Вкусная Тюмень" 27 июля с 10 до 22 часов. Событие, посвященное празднованию Дня города, развернется на площадке напротив мультицентра "Контора пароходства".

Как рассказал соорганизатор Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов, фестиваль "Вкусная Тюмень" стал традиционным, он проходит второй год подряд. "На площадке напротив "Конторы пароходства" будет концентрация всего самого вкусного и интересного. Рестораторы не только приготовят что-то, угостят. Это еще всегда исследование. Рестораторы продолжают большое путешествие, исследуя уникальность нашего региона, локальных продуктов, раскрывая их потенциал, а вместе с ним и гордость за регион, в котором мы живем, и за прекрасные заведения", — сказал он.

"Вкусную Тюмень" организуют для того, чтобы донести до горожан, что в День города будут не просто представлены ресторации, они будут делать все то, что вызывает эмоции, подчеркнула президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Татьяна Томина. Команды заведений переработали локальные продукты — минеральную воду и куриные яйца — наилучшим образом, считает она. "27 июля будет прекрасный праздник. Каждая ресторация приготовила много сюрпризов, подарков, всевозможных розыгрышей. На площадке задействуем ведущего, который будет проводить с утра до вечера мастер-классы", — поделилась Татьяна Томина.

23 июля в ресторане-гротеске "Столица деревень" состоялась презентация блюд, участники грядущего гастрофестиваля рассказали об их концепциях. Заведения используют при приготовлении блюд и выпечки яйца птицефабрики "Боровская" и квас "Очаковский".

Кофейня-кондитерская "Чик-чирик" представит пирожки с паштетом из куриной печени, квашеной капустой и другими начинками. Ее идейный вдохновитель Анна Астафьева рассказала, что выпечка — по рецепту ее бабушки. Здесь очень тонкое тесто, много начинки. Все используемые в приготовлении продукты натуральны.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Detali.bar представит свои решения в формате стрит-фуда. В их корнере горожане смогут попробовать сэндвичи с рваной свининой, которую коптят в смокере. Заведение работает с ООО "Согласие". Будут представлены колбасы, которые в Detali.bar делают сами из мяса кур с птицефабрики "Боровской" с добавлением вяленых томатов и сыра чеддер. В окрошку повара добавляют яйцо с той же фабрики, тюменскую минеральную воду и квас "Очаково". В качестве напитков лимонады со вкусом "малина-пихта". Директор Detali.bar Максим Попов заверил, что 27 июля на набережной меню будет обширнее.

Команда боулинг-ресторана Brooklyn Bowl не первый год участвует в подобных мероприятиях. В этот раз в рецептуру она использовала квас "Очаково". "Представим панини из рваной говядины и томленой вишней. В этот раз мы приготовили говядину с использованием кваса так как администрация поставила перед нами задачу по применению местного продукта. Мы удивились тому, как квас раскрыл говядину иначе и придал ей легкое карамельное послевкусие. Также представлен сэндвич со свиной пастромой и яйцом от "Боровской" птицефабрикой. Это всего две позиции. На Дне города от нас будут куриные и свиные шашлыки с использованием тюменской минералки. Привезем разные сэндвичи, хот-доги с необычной подачей в круассане. Наш шеф-бармен подготовит коктейли с интересными сочетаниями", — поделилась су-шеф Наталья Глухарева.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

На презентации шеф-повар и совладелец бара "Выход" Анатолий Дручек предложил представителям СМИ попробовать хот-дог с креветкой, рукколой и соусом "Голландез", который сделан на тюменских яицах, шаурму со стейком "Мачете", печеным перцем и сметанно-томатным соусом. Также в корнере на Дне города будут представлены лимонады "Молния", которые Анатолий Дручек создает вместе с братом. Напитки полностью натуральные, в них совсем немного сахара.

Plovlounge представит традиционные блюда. Например, плов с говядиной, перепелиными яйцами. Легкую остринку придает перец чили. Также будет окрошка на кисломолочном продукте катыке и тюменской минеральной воде.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Ресторан-гротеск "Столица деревень" ко Дню города приготовили свекольник из печеных овощей, с подкопченной уткой и калеными яйцами. Печеную свеклу заливают тюменской минеральной водой. Также гости смогут попробовать посикунчики — в тесто добавлены яйца местной птицефабрики, а в фарш для сочности – тюменскую минеральную воду. В качестве напитка предложат лимонад из огурцов с добавлением минеральной воды.

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

К фестивалю "Вкусная Тюмень" подготовили квас и другие безалкогольные напитки от "Очаково" — тысяча литров. Для горожан организуют дегустацию.

Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов согласен с тем, что в регионе должны развивать гастрономическую культуру через призму локального продукта. "Сегодня видно, насколько глубоко продукция наших местных товаропроизводителей интегрирована в блюда, насколько интересно подвязана история места, которая связывает блюда с событиями, происходящими на территории. Тюмень уже много лет позиционируется как столица термальных вод России. Это наша гордость, уникальный природный ресурс, и сегодня мы наблюдаем, как он становится частью большой гастрономической культуры", — добавил он.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова