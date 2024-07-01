Встречи с писателями ждут тюменцев на "Пикнике книг"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Пикник книг" состоится в Тюмени 27 июля, начало — в 10 часов. Мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках - на площади Солнца, в сквере Сибирских кошек и в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14).

Концептуальная идея "Пикника книг" в этом году — поиск общего языка в решении конфликта "отцов и детей", соединение поколений через призму литературного контекста, сообщают организаторы.

Приглашенные поэты и писатели выступят в литературном павильоне (12+). На книжной ярмарке (6+) можно будет приобрести литературу и печатную продукцию. Также в программе фестиваля — работа "Лавки тюменского писателя" (6+) с продажей местных изданий и автограф-сессиями, встреча-диалог с книжными блогерами (12+), семейная игротека (6+), музыкальные выступления (12+) и многое другое. В Тюмень приедут писательница Марина Москвина и педагог, детский и семейный психолог Анна Быкова.

Городской фестиваль "Пикник книг" состоится в рамках празднования Дня города Тюмени при грантовой поддержке "Движения первых".