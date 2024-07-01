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Бесплатно отправить открытку с видами города предложат на площади 400-летия Тюмени

Общество, 18:21 25 июля 2024

предоставлено УФПС Тюменской области | Фото: предоставлено УФПС Тюменской области

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Бесплатно отправить открытку с видами города в любую точку России смогут все желающие на площади 400-летия Тюмени 27 июля с 12 часов. В рамках акции ко Дню города планируют разослать пять тысяч открыток с архитектурными объектами и туристическими достопримечательностями.

Участникам акции предложат подписать и опустить поздравительную открытку в мобильный почтовый ящик. Тюменцам помогут правильно заполнить открытки и указать верный индекс получателей, сообщает УФПС Тюменской области.

Акцию проводят Почта России и администрации Тюмени.

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# День города , открытки , Почта России

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