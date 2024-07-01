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Тюменских предпринимателей приглашают на выставку стройматериалов в Баку

Экономика, 09:46 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная деловая выставка строительных и отделочных материалов Азербайджана BakuBuild 2024 пройдет в Баку 15-17 октября. Тюменские компании приглашают к участию.

По информации ТПП Тюменской области, BakuBuild – это масштабная выставка, где посетители могут ознакомиться с новейшими продуктами и технологиями в строительной отрасли. Это отличная возможность найти потенциальных клиентов, встретиться с партнерами и продемонстрировать свою продукцию тысячам специалистов, посещающим выставку ежегодно.

Разделы выставки: сантехника, оборудование, интерьер, строительные материалы, окна и двери, керамика и отделочный камень и другие.

По вопросам участия обращаться: ведущий специалист Центра ВЭД Екатерина Сауэр, телефон: +7 952 684-93-17.

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# выставка , строительные материалы , ТПП Тюменской области , форум

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