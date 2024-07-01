Штраф в 7,5 тысяч рублей заплатит житель Казанского района за немаркированный табак

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Административный штраф в размере 7 тыс. 500 рублей с конфискацией табачной продукции назначили жителю Казанского района за незаконное перемещение по территории России немаркированного табака, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

9 марта 2024 года в с. Казанском сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota, за рулем которого был обвиняемый. При досмотре автомобиля в салоне нашли четыре пачки немаркированной акцизными марками табачной продукции общей массой 1 кг 366 гр. Мужчина пояснил, что табак приобрел в Петропавловске Республики Казахстан для своих личных целей.