Эксперты в области финансов, продаж и бизнес-стратегий проведут курс для тюменских самозанятых

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на программу "Акскеларатор самозанятых" продолжается в Тюменской области. Обучение в первом потоке пройдет с 3 августа по 7 сентября, сообщает центр "Мой бизнес".

Наставниками программы станут опытные специалисты и предприниматели региона, которые будут поддерживать участников на протяжении всего обучения и помогут детально проработать бизнес. Среди них: основатель компании "Платинумсофт", "Актив Альфа", школы продаж и председатель комитета по наставничеству ТРО "ОПОРА РОССИИ" Ольга Каширина, эксперт в области финансов и управления, исполнительный директор агентства консалтинга Rech Expert Юлия Махлаевская и наставник проектов "Опора России" и "Дистанция" Владимир Яровенко.

| Фото: vk.com/moibiztmn | Фото: vk.com/moibiztmn

Владимир - эксперт с 13-летним опытом работы с корпоративными клиентами, член и руководитель комитета по региональному развитию НИСКУ. Он проведет занятие и поможет разобраться в финансовом управлении и разработке бизнес-стратегии.

Регистрация на акселератор по ссылке.

Программа разработана Центром "Мой бизнес" Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".