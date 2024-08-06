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Жители Тюменской области держат на счетах в банках 398 млрд рублей

Экономика, 10:34 06 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

398 млрд рублей держат на счетах в банках жители Тюменской области. Прирост за год составил 29 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Жители Югры и Ямала доверили банкам хранение 681 млрд рублей и 223 млрд рублей соответственно. Это на 11 % и 7 % больше показателя прошлого года.

Общий объем денежных вкладов в трех регионах оценивается в 1,3 млрд рублей. Прирост за год составил 15 %.

Высокие процентные ставки, предлагаемые банками, стимулируют сберегать деньги на срочных вкладах и накопительных счетах. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны во второй декаде июля составила 16,6% годовых, это намного превышает уровень инфляции.

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# Банк России , вклады

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