Жители Тюменской области держат на счетах в банках 398 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

398 млрд рублей держат на счетах в банках жители Тюменской области. Прирост за год составил 29 %, сообщает региональное отделение Банка России.

Жители Югры и Ямала доверили банкам хранение 681 млрд рублей и 223 млрд рублей соответственно. Это на 11 % и 7 % больше показателя прошлого года.

Общий объем денежных вкладов в трех регионах оценивается в 1,3 млрд рублей. Прирост за год составил 15 %.

Высокие процентные ставки, предлагаемые банками, стимулируют сберегать деньги на срочных вкладах и накопительных счетах. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны во второй декаде июля составила 16,6% годовых, это намного превышает уровень инфляции.