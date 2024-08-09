10 августа - события дня
В Тюмени в 8 часов 20 минут в экопарке "Затюменский" начнется традиционный утренний забег "5 верст". 0+
В Тюмени в 10 часов в районе Лесобазы по ул. Лесопарковая начнется традиционная ежегодная ХХХVII "Велогонка- критериум" на приз Заслуженного мастера спорта С. Усламина. 6+
В Тюмени в 10 часов 30 минут на площадке Центра уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1) начнутся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". 6+
В Тюмени в 12 часов на озере Андреевском у яхт-клуба "Маяк" (ул. Ялуторовский тракт 16 км, 2 стр) начнется первенство Тюменской области по парусному спорту. 6+
В Тюмени 15 часов на площади 400-летия Тюмени начнется презентация площадки для прыжков на резинке. 0+
В Тюмени в 15 часов в зале Ученого совета Тюменского индустриального университета (ул. Республики, 47) начнется закрытие федерального проекта "Летний институт для преподавателей и исследователей". 18+
В Тюмени в 15 часов на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется закрытие "Морфологии улиц". 0+
В Ишимском районе в 11 часов на ипподроме Черемшанского сельского поселения стартуют соревнования по конному спорту на приз главы района. 6+
Интересное в этот день:
1500 — португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар.
1876 — в Онтарио совершён первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).
1897 — немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине.
1962 — открыл свои двери Вильнюсский планетарий.
1979 — в Новороссийске открылась постоянно действующая выставка "Цементная промышленность СССР" (ныне — музей "Цементная промышленность" ОАО "Новоросцемент").
2004 — телескоп Хаббл обнаружил галактику NGC3949, похожую на Млечный путь.