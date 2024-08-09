После отмены льготной ипотеки в Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 11 % за месяц вырос спрос на долгосрочную аренду жилья в Тюмени за июль. Посетители платформы "Авито недвижимости" стали чаще интересоваться арендой объектов с четырьмя комнатами и более – плюс 18 % за месяц, трехкомнатных – 13 %, однокомнатных – 11 % и двухкомнатных квартир, студий – плюс 10 % в обоих сегментах.

Тюмень вошла в шесть регионов с наибольшим приростом спросом на данный вид услуг наряду с Барнаулом, Ставрополем, Томском, Кировом, Саратовом.

"В первый месяц после завершения массовой льготной ипотеки часть потенциальных покупателей квартир в новостройках, которые не попадают ни под одну из льготных программ, делала выбор в пользу аренды жилья", - рассказал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито недвижимости" Константин Камене.

Также по его словам, рост вызван сезонным спросом. При этом предложений стало меньше на 3 % - на фоне растущей потребности квартиры сдаются быстрее, из-за чего общее количество доступных для найма объектов сокращается. При этом в годовом выражении объем предложения вырос на 1,4%. Главным образом из-за того, что в условиях высоких рыночных ставок по ипотеке продавать вторичное жилье стало сложнее, часть собственников временно переходят на рынок долгосрочной аренды. За счет этого дополнительный рост предложения на платформе отмечается на уровне 2-3% каждый месяц.