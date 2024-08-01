Исторический квест пройдёт на улицах Тобольска

Для жителей Тобольска пройдёт исторический квест "Петля времени" в честь дня Тюменской области 16 августа. В 18 часов в мультицентре "Моя территория" тоболяки выполнят задания на карточках, спрятанных в значимых местах города и получат памятные призы.

Принять участие в квесте могут все желающие. Перед началом молодые люди получат карту и необходимый инвентарь. За два часа им предстоит посетить достопримечательности города, связанные с известными историческими личностями Тобольска, и решить загадку, зашифрованную на карте.

Первые пять участников, выполнившие все задания, получат призы с символикой Тюменской области и мультицентра "Моя территория". Чтобы получить крупный приз, тоболякам нужно быстрее других понять, какое место скрыто на карте, добраться до него, ответить на вопросы модератора и получить скрытую карточку.

В 20 часов ведущий подведёт итоги и выдаст подарки победителям. "Мероприятие позволит молодёжи больше узнать о городе и познакомиться с деятельностью знаменитых земляков. Для участников это возможность отправиться в увлекательное путешествие в прошлое", — рассказала КП-Тюмень руководитель мультицентра Александра Козютенко.