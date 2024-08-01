Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Уничтожать сорняки вдоль теплиц, своевременно скашивать газонную траву, убирать опавшие листья, веточки и другой мусор советуют агрономы филиала Россельхозцентра по Тюменской области. Это поможет избавиться от слизней на садовом участке.

Также нужно опудривать грядки и растения золой, табачной пылью. Пластики свежих огурцов положите под деревянную доску, а утром уберите доску и соберите слизней. Опрыскивайте места с моллюсками раствором нашатырного спирта. Обрабатывать рекомендуют раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок. Из химических средств против слизней применяют "Гроза", "Хищник" и другие, пишет tmn.aif.ru.