  • 11 августа 202411.08.2024воскресенье
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы

Общество, 10:31 11 августа 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Уничтожать сорняки вдоль теплиц, своевременно скашивать газонную траву, убирать опавшие листья, веточки и другой мусор советуют агрономы филиала Россельхозцентра по Тюменской области. Это поможет избавиться от слизней на садовом участке.

Также нужно опудривать грядки и растения золой, табачной пылью. Пластики свежих огурцов положите под деревянную доску, а утром уберите доску и соберите слизней. Опрыскивайте места с моллюсками раствором нашатырного спирта. Обрабатывать рекомендуют раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок. Из химических средств против слизней применяют "Гроза", "Хищник" и другие, пишет tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# садоводы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 11.08.2024Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"
11:22 11.08.2024Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона
11:02 11.08.2024Тюменские допризывники умеют управлять беспилотниками и проводить спасательные работы
10:31 11.08.2024Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы