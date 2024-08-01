Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"

Образовательная программа "Гармония" от молодежного историко-культурного форума "Истоки" пройдет в Севастополе с 17 по 21 сентября. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет.

Речь о студентах творческих вузов, молодых артистах, активистах арт-объединений, участниках творческих конкурсов и фестивалей. Тюменцы смогут обменяться опытом с жителями других регионов, побывают на творческих мастерских, лабораториях, поработают над совместными проектами, пишет КП-Тюмень.

Регистрация на программу доступна на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 16 августа.