  • 11 августа 202411.08.2024воскресенье
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"

Общество, 12:36 11 августа 2024

Образовательная программа "Гармония" от молодежного историко-культурного форума "Истоки" пройдет в Севастополе с 17 по 21 сентября. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет.

Речь о студентах творческих вузов, молодых артистах, активистах арт-объединений, участниках творческих конкурсов и фестивалей. Тюменцы смогут обменяться опытом с жителями других регионов, побывают на творческих мастерских, лабораториях, поработают над совместными проектами, пишет КП-Тюмень.

Регистрация на программу доступна на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 16 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 11.08.2024Тюменских студентов творческих направлений приглашают на форум "Истоки"
11:22 11.08.2024Книги о Тюменской области представлены на выставке к 80-летию региона
11:02 11.08.2024Тюменские допризывники умеют управлять беспилотниками и проводить спасательные работы
10:31 11.08.2024Как избавиться от слизней на дачном участке, рассказали агрономы