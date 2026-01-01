  • 21 января 202621.01.2026среда
Тюменцам помогли вернуть 55 млн рублей за не вовремя построенные дома

Общество, 13:48 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 млн рублей присуждено шести заявителям, которые подали иски в отношении ООО "Инвестиционно-производственная компания "Восточный Альянс". Застройщик нарушил сроки сдачи домов в эксплуатацию. На защиту прав потребителей встали юристы управления Роспотребнадзора Тюменской области.

"В интересах потребителей заявлены требования о взыскании денежных средств, уплаченных в счет строительства жилых домов, в связи с нарушением сроков выполнения принятых обязательств. В том числе, неустойки за нарушение сроков выполнения работ по строительству жилых домов, компенсации морального вреда и взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителей", - пояснили специалисты.

Во всех случаях исковые заявления рассмотрены, судами в пользу потребителей присуждено более 55 млн рублей, в том числе компенсация морального вреда более 400 тыс. рублей.

