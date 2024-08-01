Калейдоскоп лоскутных одеял украсит "Усадьбу Колокольниковых" 17 августа

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

"Августины лоскутного одеяла" - мероприятие с таким необычным названием состоится 17 августа в Тюмени.

Летний праздник связан с давним обычаем выносить летом одеяла и постельные принадлежности на проветривание. Целый калейдоскоп из лоскутных одеял ручной работы расположится в сквере музея "Усадьба Колокольниковых" на ул. Республики, 18/20.

Мастера квилт-клуба и любители лоскутного шитья представят насыщенную программу: посетителей ждет выставка-ярмарка лоскутных изделий, творческие мастер-классы, лекции и многое другое. За анонсом можно следить в группе клуба во ВКонтакте.

Мероприятие приурочено к 80-летию Тюменской области. Начало в 12 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.