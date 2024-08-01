Добровольцы из регионов УФО начали работу в Курской области

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Первая группа из 40 добровольцев из регионов Уральского федерального округа начала работу в Курской области, которая подверглась атаке со стороны ВСУ. По согласованию с властями Курской области, с собой добровольцы взяли необходимое оборудование и медикаменты, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Активисты гуманитарного добровольческого корпуса, по словам полпреда Владимира Якушева, за более чем два года хорошо себя зарекомендовали во время работы на Донбассе.

"За их плечами опыт помощи в госпиталях, в пунктах временного размещения, при эвакуации жителей и оказании адресной психологической поддержки", - отметил он.

Гуманитарный добровольческий корпус - одна из крупнейших гуманитарных организаций УФО. За пять лет удалось объединить свыше трех тысяч добровольцев. Они приняли участие в более 680 миссиях.

Ранее регионы УФО направили в Курскую область гуманитарную помощь. Необходимые вещи, бытовую технику и продукты принесли жители Тюменской области в пункт гуманитарной помощи, развернутый на базе центра "Аванпост". В настоящее время фургон с гуманитарной помощью уже направляется в Курск, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сбор гуманитарной помощи организован в нескольких пунктах Тюмени. Продовольствие, гигиенические средства, одежду примут в штабе общественной поддержки "Единой России", расположенном по адресу: ул. Водопроводная, 36/3. А также в волонтерском центре регионального отделения Союза женщин России, который находится по адресу: ул. Максима Горького, 66, недалеко от ТЦ "Гудвин".