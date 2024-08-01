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22,6 тысячи тонн зерна нового урожая собрали в Тюменской области

Экономика, 14:26 13 августа 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 292 гектара посевных площадей убрали аграрии Тюменской области по данным на 13 августа. Валовой сбор зерна составил 22 тыс. 619 тонн, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Яровых культур намолочено 12 тыс. 219 тонн, озимых - 2 тыс. 847 тонн. Обмолот гороха составил 7 тыс. 553 тонны. Средняя урожайность зернобобовых в Тюменской области на 13 августа составляет 27 центнеров с гектара.

Овощеводы региона убрали 157 гектаров полей. Заготовлено 6 тыс. 33 тонны овощей. Половина из них - картофель (3 тыс. 18 тонн), капусты собрано чуть больше 2 тыс. тонн, свеклы - 808 тонн, моркови - 51 тонна.

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# АПК , уборка урожая , уборочная кампания

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