22,6 тысячи тонн зерна нового урожая собрали в Тюменской области
Экономика, 14:26 13 августа 2024
| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
8 тыс. 292 гектара посевных площадей убрали аграрии Тюменской области по данным на 13 августа. Валовой сбор зерна составил 22 тыс. 619 тонн, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.
Яровых культур намолочено 12 тыс. 219 тонн, озимых - 2 тыс. 847 тонн. Обмолот гороха составил 7 тыс. 553 тонны. Средняя урожайность зернобобовых в Тюменской области на 13 августа составляет 27 центнеров с гектара.
Овощеводы региона убрали 157 гектаров полей. Заготовлено 6 тыс. 33 тонны овощей. Половина из них - картофель (3 тыс. 18 тонн), капусты собрано чуть больше 2 тыс. тонн, свеклы - 808 тонн, моркови - 51 тонна.