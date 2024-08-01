100 кг помощи для участников СВО собрали за неделю жители Ялуторовского района

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Медикаменты, средства гигиены, одежду, маскировочные сети собрали для участников СВО жители Ялуторовского района. Очередную партию гуманитарного груза доставит ГАЗель, переданная на передовую администрацией муниципалитета.

"Среди жителей района много тех, кто готов помочь – предприятия и учреждения, общественные организации, предприниматели, просто неравнодушные люди. Нашим защитникам очень нужна поддержка, им важно знать, что рядом есть люди, всегда готовые прийти на помощь", - отметил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

В областную общественную организацию "Воины пограничники Тюменской области", которая занимается отправкой гуманитарных грузов на СВО, на этой неделе передано более 100 кг посылок. Гуманитарная помощь принимается в пункте сбора по адресу: Ялуторовск, ул. Тюменская, 23.