Тюменский институт займется проектированием культурного центра на месте "Космоса"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АО "Институт Тюменьгражданпроект" займется проектированием образовательного культурно-досугового центра в Тюмени на месте школы № 7 и молодежного театрального центра "Космос". Организация признана победителем конкурсного отбора, с ней заключен контракт.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

"До конца 2025 года компания должна разработать проектную документацию по объекту "Строительство школы в районе улиц Рижская - Республики г. Тюмень". В состав объекта войдут здания школы и культурно-досугового центра, соединённые теплым переходом. При подготовке проекта будут использованы материалы предпроектной документации, подготовленные ООО "Проект 2001", - уточнили в ГУСе.

Общая площадь объекта составит 22 тыс. 944 кв. м. Школа будет рассчитана на 1 тыс. 101 учебное место.

В ведомстве подчеркнули, что о сносе существующих объектов речи не идёт. В процессе разработки проекта культурно-досугового центра пройдёт ряд публичных обсуждений по наполнению пространства.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о строительстве данных объектов в январе 2024 года на пресс-конференции в региональном центре "Новое поколение". Он отметил, что оба здания выполнят в едином архитектурном стиле, и предложил молодежному сообществу поучаствовать в обсуждении наполнения будущего пространства.

Анжела Лебедева