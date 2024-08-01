В Тюменской области 12 тысяч человек участвуют в проекте "Ягоды. Выращиваем вместе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. человек участвуют в проекте "Ягоды. Выращиваем вместе" в Тюменской области. Его инициатором является производственная компания "Ягоды плюс". Каждый участник выращивает до 60 кустов, урожай с которых и принимает компания.

"Мы предложили жителям сел Тюменской области из нашего высокопродуктивного промышленного посадочного материала выращивать ягоды для сдачи нашей компании и зарабатывать на этом", - пояснили на предприятии "Ягоды плюс".

В первый год проект реализовали в Вагайском и Ярковском районах, где уже есть заготовительные базы. В 2023 году подключили еще шесть районов Тюменской области. Это 12 тыс. кустов, 36 тонн ягод. В компании уверены, что проект и дальше будет развиваться, а вместе с ним и пассивный доход жителей территорий.

Присоединиться к проекту может каждый желающий. Уже на третий год после посадки за две-три недели с 60 кустов можно собрать достаточно большой урожай ягод и сдать его предприятию по рыночной стоимости.