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Информационный марафон #ДорогаДомой проведёт тюменская Госавтоинспекция

Общество, 12:55 18 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Комплекс мероприятий и социальных кампаний "Внимание – дети!" стартует в Тюменской области к началу нового учебного года с 19 августа.

Безопасности детей на дорогах региона в конце августа и сентябре будет уделено особое внимание. Так, на федеральных трассах пройдёт информационный марафон #ДорогаДомой.

Акция направлена на безопасность семей, возвращающихся по федеральным трассам из летних отпусков. В ней вместе с сотрудниками Госавтоинспекции примут участие медицинские работники.

"От того, как активно мы проведём разъяснительную работу с водителями, родителями и детьми в преддверии начала нового учебного года, зависит дорожная безопасность детей", - отметил врио начальника управления Госавтоинспекции Тюменской области Артём Сотников.

В 2024 году в ДТП на дорогах области погибли шестеро детей. Трое - будучи пассажирами автомобилей, один – пассажиром питбайка, двое попали в аварию на велосипедах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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