Эксперты разъяснили тюменцам их права по получению бесплатной МРТ

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Магнитно-резонансная томография (МРТ) входит в базовую программу обязательного медицинского страхования, напоминают тюменцам эксперты ОМС.

Это означает, что любой гражданин, имеющий полис ОМС, при наличии показаний может пройти такую диагностику за счет государства, бесплатно для себя, сообщает пресс-служба страховой медицинской организации "Капитал-МС".

"Если лечащий врач констатировал подозрения на заболевание и оформил направление именно на МРТ, то пациент имеет полное право на ее бесплатное проведение по полису ОМС", - отметили эксперты.

Программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи установлены предельные сроки проведения МРТ - срок ожидания обследования составляет не более 14 рабочих дней со дня получения направления.

Если в районной поликлинике нет специального оборудования для проведения диагностики, пациента должны направить в то учреждение, где оно в наличии.

Как отмечают эксперты страховых медицинских организаций, наиболее частым нарушением доступности проведения МРТ являются отказы в выдачи направлений.

"В ряде случаев при наличии показаний врачом на приеме не выдается направление на обследование, в ряде случаев пациенты указывают в жалобах такие формулировки врачей - "нет квот", "нет талонов", - пояснил советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Граждане должны знать, что магнитно-резонансная томография не является одним из видов высокотехнологичной специализированной помощи, который предполагает наличие квот. Для ее проведения достаточно направления от врача, указавшего показания к исследованию. Также наличие или отсутствие талонов не должно являться причиной отказа в проведении исследования.

"Соблюдение сроков оказания медицинской помощи – это обязанность органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения по организации медицинской помощи, а также медицинской организации, ее оказывающей. Поэтому медицинская организация должна обеспечить проведение обследования в регламентированный срок или же направить пациента в другую медицинскую организацию, где он может получить помощь своевременно. Несоблюдение сроков оказания медицинской помощи – это одно из серьезных нарушений в системе ОМС, к медицинской организации применяются штрафные санкции со стороны страховых медицинских организаций", - подчеркнул Михаил Пушков.

Также пациентам часто отказывают в выдачи направлений, ссылаясь и на отсутствие показаний к ее проведению. Во всех этих ситуациях эксперты системы ОМС рекомендуют для защиты своих прав обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.

Страховщики примут обращение и в короткие сроки помогут решить проблему.