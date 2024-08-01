Пьяный житель Тюменской области не смог вспомнить, зачем угнал чужой автомобиль
Происшествия, 15:43 19 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Пьяного бесправника за рулём "Нивы" остановили инспекторы ДПС в Голышмановском городском округе утром 18 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Мужчина признался, что вышел из бара в с. Омутинское, взял чужую машину и поехал на ней в соседнее село. Зачем - не помнит.
Показания алкотестера 21-летнего жителя с. Омутинского составили 0.62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
На нарушителя составлен материал за пьяное вождение без прав. Также ему грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.