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Пьяный житель Тюменской области не смог вспомнить, зачем угнал чужой автомобиль

Происшествия, 15:43 19 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяного бесправника за рулём "Нивы" остановили инспекторы ДПС в Голышмановском городском округе утром 18 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Мужчина признался, что вышел из бара в с. Омутинское, взял чужую машину и поехал на ней в соседнее село. Зачем - не помнит.

Показания алкотестера 21-летнего жителя с. Омутинского составили 0.62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составлен материал за пьяное вождение без прав. Также ему грозит уголовная ответственность за угон автомобиля.

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# ГИБДД по Тюменской области , угон

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