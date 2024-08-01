В Тюменской области за 10 лет обеспечили связью и интернетом 238 малых населенных пунктов

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

238 малых населенных пунктов обеспечили мобильной связью и интернетом в Тюменской области за 10 лет. Первый этап стартовал в 2014 г. За семь лет в регионе построили 204 точки доступа wi-fi, проложили почти две тысячи километров оптических линий связи. Первым селом, жители которого получили высокоскоростной интернет, стало село Назарово Абатского района.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции по итогам 10-летия программы по устранению цифрового неравенства в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 13 августа.

"Проекту по устранению цифрового неравенства исполняется 10 лет. Реализуем совместно с компанией "Ростелеком". Благодаря проекту высокоскоростной интернет, современные технологии, цифровые сервисы доходят непосредственно до жителей юга Тюменской области. Последние годы мы активно занимаемся точечным внедрением цифровых сервисов, которые касаются каждого – это и запись к врачу, и получение паспорта, и другие социально значимые услуги", - отметил руководитель департамента.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он напомнил, что уже реализуется второй этап проекта. С 2021 года внедрен стандарт связи 4G (LTE). В тот же год связь такого формата стала доступна для 1 тыс. 497 человек пяти населенных пунктах региона. Уже на следующий год высокоскоростной интернет и мобильная связь пришли в 14 сел и деревень, где проживают 2 тыс. 929 человек. В 2023 году базовые станции установили в 60 населенных пунктах. Цифровыми сервисами пользуются 14 тыс. 915 человек.

"По результатам голосования в 2023 году выбрали 21 населенный пункт для реализации проекта в 2024 году. Работа уже началась. В этих поселениях проживают 4 тысячи 794 человека, и они в этом году будут обеспечены технологиями высокоскоростного интернета и качественной связью", - уточнил Станислав Логинов.

Голосование за населенные пункты, которые войдут в проект в 2025 году, уже идет. Оно продлится до 17 ноября. Свое мнение можно отправить по почте в Минцифры России или проголосовать на Госуслугах. По словам директора департамента информатизации, очень важно поддержать территории, куда могут прийти современные технологии уже в следующем году.

Отметим, всего в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства в Тюменской области запустили в работу 79 базовых станций. Проложили 360 км волоконно-оптического кабеля. Самым северным населенным пунктом стало село Тугалово Уватского района, южным – деревня Красивое Сладковского района, восточным – село Калинино Викуловского района, западным – деревня Битюки Исетского района.

Программа по устранению цифрового неравенства входит в нацпроект "Цифровая экономика Российской Федераци".

Оксана Корнеенкова