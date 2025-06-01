Тюменцам напомнили о важности внесения адреса электронной почты в ЕГРН

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам напомнили о важности внесения адреса электронной почты в Единый государственный реестр налогоплательщиков. Это является одной из мер защиты имущественных прав.

Как сообщает "Мегатюмень", по электронной почте Управление Росреестра региона уведомит: о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости; о возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде; о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории и другое.

Кроме того, по электронной почте можно оперативно получить информацию о статусе рассмотрения своих заявлений на получение государственных услуг Росреестра.