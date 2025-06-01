Жителей и гостей Ялуторовска приглашают на выставку "Время Героев. 22 июня 1941"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Время Героев. 22 июня 1941" открылась в рамках Года героев в Тюменской области и 80-летия Великой Победы в краеведческом музее Ялуторовска, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

Посетители увидят подлинные фотографии из фондов музея, запечатлевшие первые часы после объявления войны на городской площади города. Выставка продолжит работать до 31 декабря 2025 года. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Телефоны для справок: 8 (34535) 2-01-94, 2-03-65.