В тюменском "Градостроителе" восстанавливают пациента после ДТП с лосем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" восстанавливают пациента после ДТП с лосем. По пути домой из Омска в Сургут байкер Сергей столкнулся с диким животным, вышедшим из леса. Закрытая черепно-мозговая травма осложнилась инсультом, сообщает областной департамент здравоохранения.

В "Градостроителе" пациенту нужно было восстановить двигательные функции правой ноги и руки. После недели активных занятий мужчина смог встать с инвалидного кресла и начать ходить с тростью. В его реабилитацию входили тренировки на кинезитерапевтической установке и подвесной системе Экзарта, также физиолечение для рук и ног.

Следующая задача – научить правую руку выполнять привычный в быту функционал. Этому помогают тренажер-перчатка, массажи, физиолечение. Также пациент прошел нейрокоррекционную терапию, которая позволяет улучшить внимание, концентрацию.

"Мы очень благодарны всем врачам за лечение сына, за неравнодушие и участие в судьбе их пациента. В "Градостроителе" нас приняли также бережно и внимательно. Здесь Сергей впервые встал на ноги с момента аварии и вновь учится говорить", - с благодарностью рассказывает мама пациента Марина Красовская.