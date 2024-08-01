  • 22 августа 202422.08.2024четверг
  • USD91,6862
    EUR101,9508
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-восточный

В тюменском "Градостроителе" восстанавливают пациента после ДТП с лосем

Общество, 17:31 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" восстанавливают пациента после ДТП с лосем. По пути домой из Омска в Сургут байкер Сергей столкнулся с диким животным, вышедшим из леса. Закрытая черепно-мозговая травма осложнилась инсультом, сообщает областной департамент здравоохранения.

В "Градостроителе" пациенту нужно было восстановить двигательные функции правой ноги и руки. После недели активных занятий мужчина смог встать с инвалидного кресла и начать ходить с тростью. В его реабилитацию входили тренировки на кинезитерапевтической установке и подвесной системе Экзарта, также физиолечение для рук и ног.

Следующая задача – научить правую руку выполнять привычный в быту функционал. Этому помогают тренажер-перчатка, массажи, физиолечение. Также пациент прошел нейрокоррекционную терапию, которая позволяет улучшить внимание, концентрацию.

"Мы очень благодарны всем врачам за лечение сына, за неравнодушие и участие в судьбе их пациента. В "Градостроителе" нас приняли также бережно и внимательно. Здесь Сергей впервые встал на ноги с момента аварии и вновь учится говорить", - с благодарностью рассказывает мама пациента Марина Красовская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Градостроитель , реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 22.08.2024Проект благоустройства Центральной площади Заводоуковска стал участником всероссийского конкурса
17:53 22.08.202423 августа - события дня
17:42 22.08.2024Более 800 участков дорог у школ и детсадов обследовали в Тюменской области
17:31 22.08.2024В тюменском "Градостроителе" восстанавливают пациента после ДТП с лосем