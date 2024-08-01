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Турнир по силовому экстриму пройдет в Тобольске 

Спорт, 16:48 23 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Турнир по силовому экстриму "Тобольск сильный" пройдет в Тобольском кремле 25 августа.

Его проведет федерация силового экстрима Тюменской области. Начало мероприятия запланировано на 10 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Цель мероприятия - мотивировать жителей региона и подрастающее поколение заниматься спортом и вести активный, здоровый образ жизни. На спортивной площадке дебютируют местные атлеты.

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# силовой экстрим , Тобольск

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