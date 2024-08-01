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В Тюмени на пожаре погибли дети

Происшествия, 17:45 27 августа 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

18-летний парень и 9-летние братья погибли на пожаре на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 27 августа, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Очевидцы сообщили о пожаре в многоэтажном жилом доме. В квартире на 4 этаже сотрудники МЧС обнаружили без признаков жизни трех человек. Их пытались реанимировать огнеборцы, но прибывшие врачи констатировали смерть. Из задымленного подъезда на свежий воздух вывели двоих жильцов.

Возгорание на 2 кв. м ликвидировали 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по факту гибели двух малолетних детей и юноши 18 лет в результате пожара возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Одна из версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают следователи. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

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