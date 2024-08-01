В Тюмени отпраздновали 160-летие со дня запуска первого водопровода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работников и ветеранов городского водоканала поздравили на торжественной церемонии в честь 160-летия со дня основания первого в Сибири водопровода в ТБДТ 27 августа.

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев направил в адрес предприятия поздравительную телеграмму. Он отметил, что история первого в Сибири водопровода началась с фонтана на Александровской площади Тюмени.

"За 160 лет городской водоканал преобразился. Получив мощный импульс развития в советское время, он постоянно рос и совершенствовался. Сейчас – это высокотехнологичное предприятие, которое обслуживает более 3,5 тысяч сетей водоснабжения и водоотведения. Тюменский водоканал по праву занимает место лидера среди предприятий Сибири. Все это стало возможным не только благодаря техническому прогрессу, но и людей", - подчеркнул Владимир Якушев.

От лица губернатора Тюменской области Александра Моора собравшихся приветствовал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев.

"За 160 лет многое в отрасли кардинально изменилось, неизменным остался лишь профессионализм работников предприятия. На их плечах лежит колоссальная ответственность за работу жизненно важных объектов тюменской агломерации. "Росводоканал Тюмень" остается надежным партнером правительства Тюменской области", - заявил Семен Тегенцев.

Он отметил большой вклад ветеранов в работу предприятия и поблагодарил всех сотрудников компании.

Виновников торжества поздравила депутат Тюменской облдумы Инна Лосева. По ее словам, с ростом Тюмени росла и потребность снабжения ее жителей чистой водой.

"1864 год стал той вехой, от которой пошло водоснобжение Тюмени и всей области. Главная задача на протяжении 160 лет остается неизменной – снабжение тюменцев чистой водой. Эту миссию выполняет "Росводоканал Тюмень" в сотрудничестве с правительством региона. Делается многое для изменения и реконструкции инфраструктуры. Но главным ресурсом по-прежнему остаются люди. На предприятии большое количество династий, а это говорит об уважении к собственной работе", - подытожила Инна Лосева.

На мероприятии прошли награждение работников предприятия и концерт.

По информации ведомства, объем инвестиций в развитие водоснабжения и водоотведения Тюмени с 2019 по 2023 год составил 9 млрд 605 млн руб. Сумма инвестиций на 2024 год – 1 млрд 822 млн. рублей

Инна Кондрашкина