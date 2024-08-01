Около 80 спортсменов выступят на континентальной лиге дзюдо в Тюмени

| Фото: ГАУ ТО "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" | Фото: ГАУ ТО "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"

Первый тур командных соревнований – Континентальной лиги дзюдо - состоится на татами Центра "Тюмень-дзюдо" 31 августа. В состязаниях примут участие около 80 спортсменов дивизиона "Восток", представляющих Уральский, Сибирский федеральные округа России и Республику Казахстан.

Честь региона будут защищать Шамсутдин Умаев и Сергей Петухов (-66 кг), Шамиль Умаев и Азат Балтабаев (-73 кг), Новруз Новрузов и Иван Хромин (-81 кг), Дмитрий Федоров (-90 кг), Серикбай Жанабеков и Асан Аугалиев (+90 кг).

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, старт поединкам будет дан в 10 часов. Торжественное открытие намечено на 16 часов 30 минут. С 15 часов 20 минут начнет работать интерактивная площадка, где проведут розыгрыш призов.

Онлайн-результаты можно будет посмотреть на сайте Федерации дзюдо России. Команды, занявшие первые два места, получат путевки в суперфинал лиги.