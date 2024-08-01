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Перед Днём знаний мошенники обманывают родителей учеников от имени директоров школ

Происшествия, 12:11 31 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

400 фишинговых доменов, имитировавших школьные чаты в популярных мессенджерах, уже обнаружено и заблокировано в рамках проекта "Доменный патруль". Мошенники активизировались перед Днём знаний в стране, предупреждает МВД России. Аферисты крадут данные и деньги россиян через школьные чаты, опросы и "ложные выплаты".

Так, злоумышленники создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, их имена они берут с сайтов учебных заведений, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на что-то нужное для класса или школы. Суммы варьируются в диапазоне от 500 до 5 тыс. рублей.

В родительских группах в Telegram и ВКонтакте мошенники предлагают потенциальным жертвам перейти по фишинговым ссылкам для получения "выплат к школе", заполнить данные банковской карты и номер телефона. Так они получают доступ к онлайн-банку и переводят себе деньги.

Мошенники предлагают родителям и детям пройти опросы о готовности к школе, о питании в школьной столовой и пр. В сообщении содержится ссылка на сайт мошенников, где попросят авторизоваться, указав личные данные. Злоумышленники используют их для обмана ваших подписчиков, друзей и родственников.

МВД России рекомендует не переходить по неизвестным ссылкам, не сообщать данные свой банковской карты, никому не давайть коды, приходящие на личный телефон.

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# мошенники

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