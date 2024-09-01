За лето во всех школах Тобольска сделали косметический ремонт

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Летом во всех школах Тобольска сделали косметический ремонт. В нескольких полностью обновили входные группы, провели реконструкцию кровли, заменили системы пожарной сигнализации. Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

Он поздравил учителей, родителей и детей с Днем Знаний. "В этом году более 18 тысяч учащихся и более 1800 первоклассников сядут за парты. Учеба — это не только труд, но и увлекательное путешествие, которое поможет им раскрыть свои таланты и способности", — отметил Петр Вагин.

Глава Тобольска выразил особую благодарность учителям. Он сказал им спасибо за терпение, мудрость и преданность делу.

"Вы — настоящие проводники в мир знаний, и ваша роль в жизни каждого ученика неоценима. Родителям желаю быть опорой для детей, поддерживать их в трудные моменты и радоваться их достижениям. Ваше участие в их жизни играет важную роль в формировании будущего юного поколения", — заключил он.