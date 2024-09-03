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Тюменка отправится на исправительные работы за долги перед своими детьми

Происшествия, 10:56 03 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полгода исправительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства назначил Омутинский районный суд 40-летней многодетной матери за неуплату алиментов.

Долг перед детьми у нее копился с 2009 года. В прошлом году мировой суд Омутинского района привлек нерадивую маму к ответственности и назначил ей 60 часов обязательных работ. Женщине помогли устроиться на работу в администрацию Большекрасноярского сельского поселения, алименты в это время удерживали из зарплаты.

Однако после завершения трудового договора многодетная мать уволилась и больше мер к трудоустройству не принимала, задолженность по алиментам снова копилась. В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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# алименты , суд

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