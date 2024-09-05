Выставка "Тюменская марка" пройдет в коллаборации с форумом "КПД" в Технопарке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Тюменская марка" в 2024 году пройдет на площадке Технопарка 11–12 октября. Она будет объединена с форумом креативных предпринимателей "КПД".

"По нашему мнению, именно благодаря коллаборации двух мероприятий мы как усиливаем деловую программу, так и определяем маркетинговые возможности участников", — рассказала директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Мария Туганова на презентации выставки.

Она напомнила, что в 2024 году "Тюменской марке" исполняется 22 года. Проект стал настоящим брендом города.

"Тюменская марка" дает возможность предпринимателям оценить свои позиции на рынке и определить точки роста своего бизнеса. В прошлом году мы проанализировали деятельность проекта за более чем двадцатилетний период. По итогам опросов выявилось, что главной ценностью является именно формат выставки. В этом году мы решили продолжить работу в нем", — подчеркнула она.

Прием заявок на участие в выставке начинается с 9 сентября, заканчивается 20 сентября. Отбор будет проходить с 23 по 27 сентября. Узнать подробнее об участии в выставке можно на сайте проекта.

Потенциальный участник должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Он не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности. Важное условие – регистрация на территории Тюмени.

Каждый заявившийся будет уведомлен о допуске или отклонении заявки. Представить свои услуги и продукцию на площадке технопарка смогут 70 участников. По итогам им вручат дипломы от администрации города с присвоением звания "Участник выставки "Тюменская марка".

Соорганизатором "Тюменской марки" на протяжении многих лет является Торгово-промышленная палата Тюменской области. Ее вице-президент Юлия Шакурская сказала, что в 2017 году проект уже реализовывали в технопарке. Эта площадка стала привычным местом проведения событий для предпринимателей, добавила она. Технопарк является многофункциональным центром. В нем можно и организовать выставку, и провести насыщенную деловую программу.

"Большинство из вас успеют познакомиться, пообщаться друг с другом, получить новые контакты, активно поработать с населением и дополнительно посетить многочисленные форматы деловой образовательной программой, которую сформировали наши коллеги из Тюменского агентства развития креативных индустрий", — добавила Юлия Шакурская.

На форуме "КПД" владельцы бизнеса узнают об инструментах бизнеса, поиске кадров, мотивационном удержании персонала, привлечении инвестиций. Запланировано шоу коротких историй для предпринимателей.

Горожан же порадует яркая концертная программа с участием ведущих коллективов Тюмени и исполнителей. Вице-президент Торгово-промышленной палаты напомнила, что в 2023 году детям понравились выступления представителей креативных индустрий, цирковое шоу, мастер-классы, в том числе и по теме химии. По ее словам, в этот раз отходить от традиций не будут.

Среди посетителей "Тюменской марки" разыграют ценные подарки. Призовой фонд сейчас формируется. Известно, что там будут роботы-пылесосы, планшеты.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова