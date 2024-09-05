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Выставка "Тюменская марка" пройдет в коллаборации с форумом "КПД" в Технопарке

Общество, 18:27 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Тюменская марка" в 2024 году пройдет на площадке Технопарка 11–12 октября. Она будет объединена с форумом креативных предпринимателей "КПД".

"По нашему мнению, именно благодаря коллаборации двух мероприятий мы как усиливаем деловую программу, так и определяем маркетинговые возможности участников", — рассказала директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Мария Туганова на презентации выставки.

Она напомнила, что в 2024 году "Тюменской марке" исполняется 22 года. Проект стал настоящим брендом города.

"Тюменская марка" дает возможность предпринимателям оценить свои позиции на рынке и определить точки роста своего бизнеса. В прошлом году мы проанализировали деятельность проекта за более чем двадцатилетний период. По итогам опросов выявилось, что главной ценностью является именно формат выставки. В этом году мы решили продолжить работу в нем", — подчеркнула она.

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Прием заявок на участие в выставке начинается с 9 сентября, заканчивается 20 сентября. Отбор будет проходить с 23 по 27 сентября. Узнать подробнее об участии в выставке можно на сайте проекта.

Потенциальный участник должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Он не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности. Важное условие – регистрация на территории Тюмени.

Каждый заявившийся будет уведомлен о допуске или отклонении заявки. Представить свои услуги и продукцию на площадке технопарка смогут 70 участников. По итогам им вручат дипломы от администрации города с присвоением звания "Участник выставки "Тюменская марка".

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Соорганизатором "Тюменской марки" на протяжении многих лет является Торгово-промышленная палата Тюменской области. Ее вице-президент Юлия Шакурская сказала, что в 2017 году проект уже реализовывали в технопарке. Эта площадка стала привычным местом проведения событий для предпринимателей, добавила она. Технопарк является многофункциональным центром. В нем можно и организовать выставку, и провести насыщенную деловую программу.

"Большинство из вас успеют познакомиться, пообщаться друг с другом, получить новые контакты, активно поработать с населением и дополнительно посетить многочисленные форматы деловой образовательной программой, которую сформировали наши коллеги из Тюменского агентства развития креативных индустрий", — добавила Юлия Шакурская.

На форуме "КПД" владельцы бизнеса узнают об инструментах бизнеса, поиске кадров, мотивационном удержании персонала, привлечении инвестиций. Запланировано шоу коротких историй для предпринимателей.

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Горожан же порадует яркая концертная программа с участием ведущих коллективов Тюмени и исполнителей. Вице-президент Торгово-промышленной палаты напомнила, что в 2023 году детям понравились выступления представителей креативных индустрий, цирковое шоу, мастер-классы, в том числе и по теме химии. По ее словам, в этот раз отходить от традиций не будут.

Среди посетителей "Тюменской марки" разыграют ценные подарки. Призовой фонд сейчас формируется. Известно, что там будут роботы-пылесосы, планшеты.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# предприниматели , предпринимательство , Тюменская марка

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