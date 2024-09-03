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Гадалка-мошенница украла у тюменки более 200 тысяч рублей

Происшествия, 17:32 03 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36-летнюю тюменку обвиняют по ст. "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину". Женщина обманным путем украла у жительницы Тюмени более 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В мае 2024 года обвиняемая под видом экстрасенса в групповом чате одного из мессенджеров предложила потерпевшей провести ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины. При этом мошенница никакими экстрасенсорными способностями не обладала. Чтобы убедить пострадавшую в эффективности обрядов, "гадалка" вступила с ней в переписку от имени привороженного мужчины. Обвиняемая также в переписке с потерпевшей просила ее перечислить под разными предлогами деньги.

Обманутая женщина перечислила "гадалке" более 200 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

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# мошенники , прокуратура Тюменской области

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