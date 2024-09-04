Два показа нашумевшего спектакля пройдут в Тюмени в октябре

| Фото: Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Нашумевший спектакль для взрослой аудитории Тюменского театра кукол "Мастер и Маргарита" вернется на сцену в новом, 79 сезоне, только на два дня: 25 и 26 октября. Следующие показы пройдут в ноябре в Москве.

Как пояснил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор театра Роман Явныч, причина в том, что спектакль большой, постановочный, сложный и для цехов, и для артистов.

"Монтаж и постановка света занимает сутки, демонтаж – полдня. Поэтому мы сыграем два спектакля в конце октября и уедем в Москву. Когда вернемся, начнем репетировать финальную премьеру года "Красавица и Чудовище". С 13 декабря зайдем в новогоднюю кампанию, потом каникулы. Поэтому, возможно, вернуться к показам полюбившегося спектакля удастся в 2025 году", - поделился Роман Явныч.

Он отметил, что мистическая дата "пятница 13-е" стала знаковой для театра кукол. В прошлом году в пятницу 13 октября состоялась нашумевшая премьера спектакля по культовому роману Михаила Булгакова. 13 декабря 2024 года, тоже в пятницу, начнется показ постановки "Красавица и Чудовище". А уже в сентябре, в пятницу 13-го, спектаклем "Белоснежка" коллектив откроет 79-й театральный сезон. По этому поводу для юных зрителей подготовили настоящий праздник: игровую программу, мастер-классы по кукловождению и аквагриму.

Сейчас артисты готовятся к гастролям в Москве.

"Нам интересно, как примет спектакль искушенная столичная публика. Пока не волнуемся, но ближе к 5-6 ноября, возможно, начнем. Как бы то ни было, в команде нашего театра я уверен, как и в том, что все пройдет хорошо", - подытожил Роман Явныч.

Добавим, специально к 79-му сезону в театре установили современные удобные кресла. Одновременно зал сможет принять 409 зрителей.

Инна Кондрашкина