Заявки от желающих стать "Студентом года" принимают до 22 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Студент года – 2024" продлится до 22 сентября, напоминает информационный центр правительства Тюменской области. Заполнить анкету можно здесь.

Конкурс направлен на выявление лучших студентов в научной, спортивной, творческой и общественной жизни региона. Принять участие можно как в индивидуальных, так и коллективных номинациях – в этом году их более 30. Подробнее о возможностях и условиях участия – здесь .

Победители регионального этапа продолжат борьбу за звание "Студент года" на федеральном уровне.

"Победа на всероссийском этапе позволила мне получать повышенную академическую стипендию, стать участником Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и получить дополнительные баллы при дальнейшем поступлении в ординатуру", - поделилась победитель Всероссийского конкурса "Студент года. Медики" Вера Ткачёва.