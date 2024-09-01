В Тюменской области ввели 1,5 млн "квадратов" жилья за семь месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 516 тыс. кв. метров жилья ввели в эксплуатацию застройщики в Тюменской области за период с января по июль 2024 года.

Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года – плюс 23,2 %, сообщает Тюменьстат.

В Югре объем введенного жилья составил 381,3 тыс. кв. метров, что меньше уровня прошлого года на 8,1 %.

На Ямале наоборот - увеличение на 5,4 %. Строительные компании передали покупателям 190,5 тыс. кв. метров новостроек.