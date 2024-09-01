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Аэропорт Ремезов готовится к работе в осенне-зимний период

Общество, 14:37 11 сентября 2024

Пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: Пресс-служба аэропорта Ремезов

В аэропорту Ремезов идет подготовка к работе в предстоящий осенне-зимний период. Мероприятия нацелены на обеспечение безопасности полетов, качества обслуживания воздушных перевозок, а также бесперебойную работу всех служб, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Всего в работе участвуют девять подразделений аэропорта, в том числе аэродромная служба, группа спецтранспорта и ремонта, служба организации перевозок, служба наземного обслуживания и другие.

Специалисты предприятия проводят обследование покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры. Ведется техническое обслуживание и ремонт наземного оборудования и спецтехники, подготовка котельной к отопительному сезону. К зимней эксплуатации готовится техника для снегоуборочных работ, противообледенительной обработки воздушных судов и искусственных покрытий аэродрома.

Сотрудники аэропорта проходят дополнительное теоретическое и практическое обучение, повторные инструктажи и тренировки, связанные с работой в осенне-зимний период при обслуживании пассажиров и воздушных судов.

Подготовка к работе в осенне-зимний период не влияет на ежедневную деятельность аэропорта по обслуживанию пассажиров и воздушных судов. Мероприятия будут завершены до 2 октября.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен нефтегазохимической компанией СИБУР при участии Тюменской области в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2024 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим малым аэропортом страны.

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# аэропорт Ремезов , Тобольск

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