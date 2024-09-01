Жители Ишима помогли задержать пьяного водителя и водителя без прав

Пьяного водителя и водителя, лишенного прав, помогли задержать автоинспекторам ишимцы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Жители Ишима стали свидетелями того, как четверо водителей грузовиков употребляют алкоголь в одном из заведений, и позвонили в полицию. Автоинспекторы попытались остановить грузовик "Шахман", на котором поехал один из водителей, но он не остановился, вскоре грузовик съехал в кювет. 30-летний водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Трое других мужчин, употреблявших спиртное вместе с задержанным водителем, не поехали за рулем. Автоинспекторы остановили их сегодня утром. У всех были признаки остаточного опьянения, менее установленной законом нормы, позволяющей признать водителя нетрезвым. Но один из автомобилистов ранее уже был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду, он отстранен от управления.

Автоинспекторы выяснили, что все четыре водителя перегоняли грузовики "Шахман" из Читы в Тюмень для одной из организаций.