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В Тюмени стартуют соревнования для самых маленьких спортсменов 

Спорт, 08:14 17 сентября 2024

департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Весёлые старты, гимнастика, троеборье, полоса препятствий и лёгкая атлетика ждут самых маленьких спортсменов в Тюмени на спартакиаде "Малыш" среди дошкольных организаций.

20 сентября на стадионе школы № 94 по адресу пр. Солнечный, 24 малыши выйду на старт смешанной легкоатлетической эстафеты. Забеги запланированы с 9 до 12 часов, сообщает департамент спорта Тюмени.

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# детские сады , спартакиада

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