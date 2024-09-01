В Тюмени стартуют соревнования для самых маленьких спортсменов
Спорт, 08:14 17 сентября 2024
| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
Весёлые старты, гимнастика, троеборье, полоса препятствий и лёгкая атлетика ждут самых маленьких спортсменов в Тюмени на спартакиаде "Малыш" среди дошкольных организаций.
20 сентября на стадионе школы № 94 по адресу пр. Солнечный, 24 малыши выйду на старт смешанной легкоатлетической эстафеты. Забеги запланированы с 9 до 12 часов, сообщает департамент спорта Тюмени.