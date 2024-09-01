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На TNF обсудили участие крупного бизнеса в сохранении экологии

Экономика, 19:07 18 сентября 2024

Михаил Голянский | Фото: Михаил Голянский

Дискуссию "Вклад компаний ТЭК в сохранение биоразнообразия" провели ученые Центра ответственного природопользования института географии РАН, эксперт Фонда "Природа и люди" и представители ведущих топливно-энергетических компаний. Спикеры обсудили успешные кейсы и рассказали о своих результатах деятельности в области сохранения окружающей среды.

О том, как выстроена работа по экологическому мониторингу окружающей среды на территории производственной деятельности, с какими вызовами сталкиваются специалисты сейчас поделились представители "Газпромнефть-Ямала".

"Сохранение биоразнообразия Арктической зоны - важная часть сосуществования общества, производства, окружающей среды. Данный вопрос будет актуален во все времена. И тот факт, что мы сейчас прикладываем усилия в решении задач по биоразнообразию, окажет положительный эффект в будущем", – отметила начальник управления экологической безопасности "Газпромнефть-Ямала" Олеся Григорьева.

Предприятие ведет разработку месторождения в ЯНАО и реализует комплекс мероприятий по оценке состояния экосистемы Арктики, проводя исследования основного пути транспортировки нефти морским путем. Маршрут экологического мониторинга составляет 2,3 тысячи километров. Экологи ведут наблюдение за северными морскими птицами и млекопитающими, среди которых есть виды, занесенные в Красную книгу. Результаты мониторинга показывают стабильное состояние экосистем Арктики, что демонстрирует успешное соседство хрупкой природы региона и нефтегазовой инфраструктуры.

"Следует сформировать единую информационно-аналитическую систему, позволяющую консолидировать ежегодные данные по мониторингу и обмениваться информацией организациям, ведущим свою деятельность в Арктике. Это позволит объединить наши усилия и повысить качество проводимых исследований", – подчеркнула Олеся Григорьева.

Исследования являются частью масштабной программы "Газпром нефти" по сохранению биологического разнообразия Арктической зоны РФ. Полученные результаты формируются в итоговые отчеты по реализации годовых планов, которые затем передаются на рассмотрение государственным органам, общественным организациям.

Ирина Михайлова

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# Арктика , Газпромнефть , ТНФ , экология

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