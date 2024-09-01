Сотрудники Росгвардии в Тюмени тренировались в управлении беспилотниками

| Фото: Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

Тренировочные полёты провели в Тюменской области специалисты отделения эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в сотрудничестве с тюменским авиационно-спортивным клубом ДОСААФ.

На спортивной базе и аэродроме клуба личный состав спецотделения под руководством командира закрепил на практике изученные ранее принципы управления и технические характеристики БПЛА различного вида.

Участники тренировки выполнили полётные задания, а также отработали взаимодействие при возникновении внештатных ситуаций.

| Фото: Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

"Постоянные тренировки позволяют совершенствовать профессиональные навыки по применению БПЛА при оказании содействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом другим структурам и ведомствам, помогают выработать тактику отражения атаки и уничтожения противника", - отметил начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.