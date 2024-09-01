Тюменцам предоставлена возможность проверить здоровье "на ходу"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская городская поликлиника № 17 подключилась к тиражированию проекта "Здоровье — и точка", открыв чек-ап станцию на своей базе. Это возможность как самостоятельно, так и с помощью медработника пройти экспресс-диагностику и узнать основные показатели организма. Полученная информация вносится в электронную карту пациента еще до начала приема.

"Это, во-первых, возможность пройти базовые измерения в любое удобное время, даже если просто наш житель проходил мимо поликлиники. Во-вторых, экономия времени на приеме и на будущих осмотрах. Не нужно проводить измерения, взвешивание — больше времени остается на общение. А если пациент придет несколько раз и с определенной периодичностью измерит, например, артериальное давление — врачу будет видна динамика по этому показателю", - объяснила заведующая отделением профилактики Любовь Путрова.

Станция в поликлинике работает два месяца — за это время мини-диагностику прошли уже 728 человек. С помощью сотрудника пациенты могут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление. Также проводится расчет индекса массы тела, и исследование на кардиокресле (экспресс-метод, позволяющий выявить критический показатель в работе сердца за одну минуту). За это время у 259 человек выявлен избыточный вес, у 274 — ожирение, а у семи человек дефицит масса тела. У 181 на момент измерения зафиксировано повышенное давление.

По результатам исследований пациентам даются рекомендации профилактического характера, а уже на приеме врачи могут использовать данные для наблюдения за пациентом. Проект разработан в поликлинике № 12, а сейчас внедряется в других медорганизациях Тюмени и юга области. Расширение возможностей профилактики — это один из способов достижения главной цели нацпроекта "Здравоохранение" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни, отметили в пресс-службе городской поликлиники № 17.