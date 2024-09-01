Уровень преступности в Тобольске снизился на 3,7%

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Снижение уровня преступности на 3,7% зафиксировано в Тобольске.

Об этом на заседании комиссии по обеспечению правопорядка со ссылкой на информацию начальника МО МВД России "Тобольский" Дениса Долгих сказал глава города Петр Вагин.

Сократилось число краж, преступлений, совершенных на улице, в состоянии алкогольного опьянения. Фиксируется снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии.

“По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано увеличение на 11%. В связи с этим обсудили ситуацию по комплексной профилактической работе и по эффективности камер безопасного города. Принял решение сделать комиссионный объезд и скорректировать расположение средств слежения”, – поделился Петр Вагин в Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Большое внимание уделили профилактической работе с несовершеннолетними: занятость, организация досуга, работа с ребятами из группы риска, беседы об ответственности за проступки. С детьми надо быть в постоянном контакте, убежден Петр Вагин.

“Рассмотрели доклады по направлениям образования, спорта, культуры, социальной защиты и полиции. Решение вопросов, связанных с безопасностью, – наша общая приоритетная задача. Работа всех служб и ведомств не должна быть разрознена. При этом в диалог должны быть вовлечены сами тоболяки”, – добавил глава города.

Все сообщения, публикуемые в социальных сетях, тщательно проверяют и разбирают, заверил Петр Вагин. Благодаря активной гражданской позиции горожан есть возможность более объективно оценивать процессы.