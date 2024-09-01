Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в Тюмени
Происшествия, 18:09 23 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Шестилетнего мальчика сбил водитель автомобилем Hyundai на ул. Тульской, 2 в Тюмени днем 23 сентября.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.
Со слов 50-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода из-за припаркованного автомобиля.
Ребенок получил травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.