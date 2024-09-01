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Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки в Тюмени

Происшествия, 18:09 23 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетнего мальчика сбил водитель автомобилем Hyundai на ул. Тульской, 2 в Тюмени днем 23 сентября.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, школьник выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода.

Со слов 50-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода из-за припаркованного автомобиля.

Ребенок получил травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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