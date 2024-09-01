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Житель Вагайского района лишился автомобиля за пьяную езду

Происшествия, 14:15 24 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автомобиль ВАЗ-21150 конфисковали в доход государства у жителя Вагайского района за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в 2022 году 58-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. В июне 2024 года подсудимый вновь в состоянии опьянения управлял своим автомобилем ВАЗ-21150.

Вагайский районный суд вынес приговор и признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Мужчине назначили также 250 часов обязательных работ и лишили его лишение права управления транспортом на 2,5 года.

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